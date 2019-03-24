Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020Российская газета 12:12

Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020. Команда Станислава Черчесова на выезде крупно переиграла Казахстан - 4:0. Дублем отметился полузащитник Денис Черышев, впервые за пять месяцев забил и Артем Дзюба.

Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020

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