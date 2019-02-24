Футбол

Сборная России разгромила Германию в финале Кубка легенд-2019Vprognoze.ru 09:42

Сборная России одолела национальную команду Германии в финале Кубка легенд-2019. В решающем матче турнира, который состоялся в Москве, россияне обыграли своего соперника со счетом 13:4. В составе победителей по три мяча забивали Егор Титов и Евгений Алдонин.
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Сборная России по футболу в 11-й раз стала обладателем Кубка легенд

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Сборная России в 11-й раз выиграла Кубок легенд, разгромив Германию

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Сборная России в 11-й раз выиграла Кубок легенд, разгромив Германию

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Сборная России разгромила Германию и в 11-й раз выиграла Кубок легенд

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Дубли Аленичева и Павлюченко принесли России победу над Голландией на Кубке легенд

Советский спортвчера в 06:40
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Футбол

Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее

Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
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Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
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Молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует на своем сайте предварительные результаты парламентских выборов.
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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в подконтрольном Киеву городе Марьинка мирный житель пострадал в результате перестрелки между украинскими военными.
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Обновлено в 07:36
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Театр Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового

Советский и российский актер Василий Лановой не смог 24 февраля выступить в спектакле «Посвящение Еве» Театра Вахтангова из-за проблем со здоровьем.
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В США разбился Boeing 767, выживших нет

Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.
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Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Экономика

Названы регионы, жители которых чаще всего платят банковскими картами

Безнал быстро развивается Согласно статистике Центробанка и Росстата, безналичные платежи в России продолжают набирать популярность, но более половины розничного оборота товаров и услуг оплачивается наличными, тогда как на Западе большая часть потребителей старается платить картой везде, где это возможно.
Обновлено в 16:14
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Nokia представила смартфон с пятью тыловыми камерами

Обновлено в 15:45
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Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
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Общество

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В Москве начался марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит в столице четыре года назад.
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В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи и его сестры

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Футбол

«Фиорентина» ушла от поражения в матче чемпионата Италии с «Интером»

Футболисты "Фиорентины" и "Интера" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Италии. Встреча во Флоренции завершилась со счетом 3:3.
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Футбол

«Реал» победил «Леванте» благодаря двум пенальти

Мадридский «Реал» одержал гостевую победу над «Леванте» (2:1) в матче 25-го тура испанской Примеры.
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Задержан предполагаемый виновник смертельного ДТП в Петербурге

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Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых

В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
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Генпрокуратура подготовит доклад о случаях затягивания расследований

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Премьер Швеции выступил против возвращения боевиков из Сирии

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Гол Кузнецова в овертайме принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

"Вашингтон" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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Авто

Названы 10 самых распространенных моделей в автопарке РФ

Российские аналитики рассказали о наиболее распространенных моделях авто в парке РФ по состоянию на 1 января этого года.
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Испания выступила против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

Правительство Испании не поддерживает иностранное военное вмешательство в ситуацию Венесуэле. Об этом заявил глава МИД страны Жозеп Боррель.
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Помпео не считает серьезным предупреждение Путина о зеркальных мерах

Госсекретарь США Майк Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента РФ Владимира Путина, по поводу последствий выхода Вашингтона из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе.
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Бортпроводник рассказал о кодовых словах экипажа самолета во время ЧП

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На границе Венесуэлы продолжаются столкновения

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Актер Алексей Серебряков в ходе выступления в Лондоне обвинил руководство России в причастности к началу конфликтов в разных странах, в том числе в Грузии, на Украине и в Сирии, сообщают "Дни.ру".
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Александр Емельяненко дал пощечину молодому человеку на мастер-классе

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отвесил пощечину молодому человеку на мастер-классе.
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