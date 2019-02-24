Футбол
Сборная России разгромила Германию в финале Кубка легенд-2019Vprognoze.ru 09:42
Сборная России одолела национальную команду Германии в финале Кубка легенд-2019. В решающем матче турнира, который состоялся в Москве, россияне обыграли своего соперника со счетом 13:4. В составе победителей по три мяча забивали Егор Титов и Евгений Алдонин.
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Происшествия
Воду отключили в домах барнаульцев из-за коммунальной аварии
Ни горячей, ни холодной воды нет в домах в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной Понедельник, 25 февраля, начался для части барнаульцев в условиях отсутствия воды.
Обновлено в 20:57
Происшествия
Устроившего самосуд над школьником жителя Приморья оставили на свободе
Суд в Приморье отказался помещать под домашний арест жителя края, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе в Большом Камне, другую меру пресечения следователи просить не будут, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 21:10
Происшествия
Бортпроводник рассказал о кодовых словах экипажа самолета во время ЧП
Все члены экипажей самолетов имеют специальный набор слов, которые применяют при чрезвычайных ситуациях.
Обновлено в 15:42
Политика
В ГИБДД назвали сроки введения электронных прав в России
Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство рассчитывает на введение в России электронных водительских прав с 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика
В Молдавии обнародовали предварительные итоги парламентских выборов
Молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует на своем сайте предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина
В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено в 21:10
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Политика
Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в Госдуму
По словам адвоката, опасность поведения Виталия Милонова в отношении группы «Ленинград» состоит в подрыве авторитета депутатов Госдумы как профессионалов, которые строго соблюдают требования законодательства и служат примером для граждан страны в вопросе соблюдения норм этики и права.
Обновлено в 16:30
Культура
Актер Билли Портер появился на красной дорожке «Оскара» в платье
Билли Портер появился на красной дорожке перед фотографами в платье, которое стилизованно под смокинг.
Обновлено в 18:58
Политика
Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.
Обновлено в 18:21
Происшествия
По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
Американцу, несправедливо приговоренному к тюрьме в 1978 году, выплатят $21 млн.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Полиция Венесуэлы заявила о поимке колумбийских провокаторов
Представитель венесуэльской полиции заявил, что сотрудники службы безопасности страны задержали группу колумбийцев, которые участвовали в столкновениях на границе 23 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:22
Авто
Названы пять самых «мужских» автомобилей
Эксперты портала carsweek.ru составили рейтинг автомобилей, которые больше всего подходят мужчинам.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Загадочная смерть кита посреди бразильского леса озадачила ученых
В бразильском лесу обнаружили мертвого горбатого кита. Об этом сообщает портал LiveLeak.
Обновлено в 11:38
Экономика
Пенсионный фонд объяснил, нужно ли обращаться за индексацией пенсии после увольнения
Пенсионный фонд Карелии дал ответ на вопрос, волнующий сейчас многих – нужно ли пенсионеру, оставившему работу, самому обращаться в фонд за тем, чтобы получить индексацию пенсии.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Опубликовано видео боя БТР с беспилотником
На учениях в Воронежской области мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров противостояли боевым беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа; в Сети опубликовано видео боя.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Красноярске искали упавшего с Коммунального моста в Енисей человека
Спасатели эвакуировали пострадавшую, после чего передали её медикам. На на реке Енисей спасателям пришлось искать в воде упавшего мужчину.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 15 летательных аппаратов.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В США разбился Boeing 767, выживших нет
Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.
Обновлено в 05:37
Общество
Во Франции на аукционе продадут ручку и автограф Гагарина
Обновлено в 19:06
Происшествия
Украинцы взяли штурмом магазин с секонд-хендом в Днепре
Жители украинского Днепра (бывший Днепропетровск) устроили штурм магазина с подержанной одеждой, пишет газета «Днепр вечерний».
Обновлено в 20:54
Футбол
«Манчестер Сити» завоевал Кубок лиги после серии пенальти
Обновлено в 15:26
Гаджеты
Huawei представила складной смартфон за $2600
В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:26
Театры
Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Полицейскую из Бурятии уволили за стриптиз-поздравление коллегам
В субботу пресс-служба МВД Бурятии сообщила MK.RU, что старший дознаватель, которая пригласила танцовщицу на официальное торжественное мероприятие, уволена из органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 08:23