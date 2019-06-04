Футбол
Сборная России разгромила «Чертаново»Спорт-Экспресс 03 июня в 10:45
Сборная России одержала крупную победу в контрольном матче с "Чертаново" – 6:0. В составе национальной команды отличились нападающие Артем Дзюба, Федор Смолов и Федор Чалов. Также по голу забили полузащитники Александр Головин, Антон Миранчук и Резиуан Мирзов.
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