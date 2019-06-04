Футбол

Сборная России разгромила «Чертаново»Спорт-Экспресс 03 июня в 10:45

Сборная России одержала крупную победу в контрольном матче с "Чертаново" – 6:0. В составе национальной команды отличились нападающие Артем Дзюба, Федор Смолов и Федор Чалов. Также по голу забили полузащитники Александр Головин, Антон Миранчук и Резиуан Мирзов.
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Три часа дороги, экспериментальный состав «Чертаново» и признания Головина и Ахметова

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Товарищеский матч. Россия – «Чертаново» – 6:0. Дзюба, Антон Миранчук, Головин, Смолов, Чалов и Мирзов забили

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Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»

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Экономика

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Общество

Рэпер Баста заступился за блогера BadComedian

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
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Общество

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Обновлено вчера в 10:52
Политика

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В Индонезии перевернулось грузовое судно

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