Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матчеRT на русском 10:51

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игра Дзюбы произвела впечатление на футболиста «Чертаново»

РИА Новости12:06

Смолов-капитан и молитва Фернандеса. Яркие фото с матча Россия — «Чертаново»

Чемпионат12:50

Сборная России разгромила «Чертаново» в товарищеском матче

Sport24.ru10:47

Товарищеский матч. Россия – «Чертаново» – 6:0. Дзюба, Антон Миранчук, Головин, Смолов, Чалов и Мирзов забили

Sports.ru09:05

Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»

Советский спорт11:09

Сборная разгромила «Чертаново», но потеряла Газинского

Спорт-Экспресс11:00

Сборная России разгромила «Чертаново» в товарищеском матче

Матч ТВ10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Авто

Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross

Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Происшествия

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

В Донбассе уничтожен боевик ВСУ Забава

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Политика

Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Ефрейтора ГРУ убили в шаге от его дома

Друг Никиты Иван Суханов подтвердил информацию о том, что Белянкин воевал в Сирии.
Обновлено вчера в 22:18
Энергетика

Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»

Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений.
Обновлено в 13:11
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 07:10
Политика

Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

Обновлено в 10:43
Футбол

Украина и Эквадор вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира

Сборная Украины разгромила Панаму в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Черноморский флот получит три новых корабля

"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Экономика

Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках

В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Культура

Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов

Обновлено в 10:06
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Происшествия

В Азовском море ищут выпавшего за борт матроса буксира

В Азовское море вылетел вертолет МЧС России с десантной группой "Крым-СПАС" для поиска члена экипажа буксира, который выпал за борт.
Обновлено в 13:11
Общество

Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями

Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
Обновлено в 10:05
Авто

Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla

Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тыс. долларов.
Обновлено в 02:59
Теннис

Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:36
Интернет

В работе сервисов Google произошёл сбой

В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
Обновлено в 00:49
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Обновлено в 10:55
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Политика

МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 13:15
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное