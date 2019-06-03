Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матчеRT на русском 10:51
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен боевик ВСУ Забава
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Ефрейтора ГРУ убили в шаге от его дома
Друг Никиты Иван Суханов подтвердил информацию о том, что Белянкин воевал в Сирии.
Обновлено вчера в 22:18
Энергетика
Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»
Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений.
Обновлено в 13:11
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 07:10
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 10:43
Футбол
Украина и Эквадор вышли в четвертьфинал молодежного чемпионата мира
Сборная Украины разгромила Панаму в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля
"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Экономика
Более 90% вкладов россияне размещают в 30 банках
В России по итогам первого квартала 2019 года доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков увеличилась с 89,6 до 90,3%. Рост доли рынка госбанков наблюдается с конца 2013 года.
Обновлено в 10:34
Культура
Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Азовском море ищут выпавшего за борт матроса буксира
В Азовское море вылетел вертолет МЧС России с десантной группой "Крым-СПАС" для поиска члена экипажа буксира, который выпал за борт.
Обновлено в 13:11
Общество
Меланья Трамп приехала в Лондон в платье с его достопримечательностями
Супруга президента США Меланья Трамп в преддверии совместного государственного визита с мужем в Великобританию надела платье с изображением достопримечательностей Лондона.
Обновлено в 10:05
Авто
Илон Маск рассказал о стоимости первого пикапа Tesla
Первый электрический пикап Tesla будет стоить менее 50 тыс. долларов.
Обновлено в 02:59
Теннис
Новак Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:36
Интернет
В работе сервисов Google произошёл сбой
В ночь на понедельник компания Google сообщила о сбоях в работе своих сервисов.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Политика
МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством
Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 13:15
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52