Футбол

Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0Комсомольская правда вчера в 15:49

Сборная России по футболу, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020, провела в Новогорске контрольный матч против пятой команды ФНЛ «Чертаново» и победила 6:0.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 21:49, Ашберн
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Почему работу на Первом получил Тимур Еремеев, а не Карина Мишулина

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Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что она мужчина

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Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
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Президент Болгарии Румен Радев считает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) одной из ведущих платформ в мире для обмена идеями.
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Обновлено в 06:38
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
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Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

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Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов

Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетили более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
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Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36
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Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
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В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

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Экономика

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

Согласно составленному Росстатом рейтингу наиболее высокооплачиваемых отраслей российской экономики по итогам 2018 года, больше всех в стране получали нефтяники и газовики (примерно 130 тысяч рублей в месяц), а также работники отраслей производства табака и угля-кокса (около 121 тысячи рублей), пишут "Известия".
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Обновлено в 10:49
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%

По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Зеленского в усилении обстрелов Донбасса

Обновлено в 08:03
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
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Вуди Аллен выбрал актеров для нового фильма

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Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
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Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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Происшествия

Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей

Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено в 07:16
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Обнаружены тела еще двух жертв крушения катера в Будапеште

Обнаружены тела еще двоих погибших в результате столкновения прогулочного катера Hableany с круизным лайнером Viking Sigyn на реке Дунай в Будапеште (Венгрия).
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Эксперты определили самые полезные ягоды

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Из-за отсутствия федеральных денег область потратит на сахалинские дороги свои 4 миллиарда

Расходы на строительство и реконструкцию дорог в области увеличились на 4 миллиарда рублей.
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Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
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Единоборства

Хабиба Нурмагомедова назвали самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Россиянин Хабиб Нурмагомедов является самым высокооплачиваемым спортсменом в ростере Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:11
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