Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0Комсомольская правда вчера в 15:49

Сборная России по футболу, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020, провела в Новогорске контрольный матч против пятой команды ФНЛ «Чертаново» и победила 6:0.

Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0

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