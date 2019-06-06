Сборная России проводит тренировку в Саранске в полном составеМатч ТВ 05:05

Сборная России накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Сан-Марино проводит в Саранске тренировку в полном составе. Все игроки здоровы и готовятся к матчу. Напомним, команда Станислава Черчесова прибыла в столицу Мордовии в четверг вечером.

Сборная России проводит тренировку в Саранске в полном составе

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