Футбол
Сборная России провела тренировку на «Мордовия Арена»Спорт-Экспресс 05:08
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Футболисты сборной России в пятницу утром провели предыгровую тренировку в Саранске на стадионе "Мордовия Арена", где в субботу проведут отборочный матч Евро-2020 с командой Сан-Марино. В занятии принимают участие все 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова.
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