Сборная России провела тренировку на «Мордовия Арена»Спорт-Экспресс 05:08

Футболисты сборной России в пятницу утром провели предыгровую тренировку в Саранске на стадионе "Мордовия Арена", где в субботу проведут отборочный матч Евро-2020 с командой Сан-Марино. В занятии принимают участие все 28 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова.

Кино Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.

Происшествия Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ Следственный комитет России (СК) задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Армия и оружие США прекратили обучение турецких пилотов из-за покупки Анкарой С-400 Обучающиеся в США 42 турецких пилота, которые осваивают пилотирование истребителей F-35, должны будут покинуть страну до 31 июля.

Шоу-бизнес Анна Седокова позировала голой для фотосессии Седокова не стесняется своих форм. Певица убеждает многих женщин любить себя и не стремиться к фигуре модели.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Культура Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.

Политика Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией Президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл границу страны с Колумбией, закрытую в феврале из-за «угрозы суверенитета».

Политика Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна» Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".

Политика В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом» Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.

Шоу-бизнес Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.

Общество Депутат из Ленобласти предложил запретить притоны с секс-роботами Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров внес на рассмотрение парламента законопроект о запрете организации борделей и притонов, оборудованных секс-куклами и секс-роботами.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Наука «Наука – это решение сложных задач, которые приготовила для тебя природа» Будет ли нарушен закон Мура, почему не стоит заниматься выбором вуза при поступлении и как выявляют квантовое превосходство, в интервью для проекта Indicator.Ru и координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию «Я в науке» рассказал студент физического факультета МГУ Сергей Кузьмин.

Экономика СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Общество Бизнесмен Пригожин осудил Соболь за агрессию в отношении Симоньян В тексте сообщения пресс-службы «Конкорда» отдельно отмечается, что Евгений Пригожин предложил Соболь и другим сотрудникам ФБК проявлять агрессию не против беззащитной беременной женщины, а против него лично.

Наука Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актером Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Космос Жители 70 стран дадут имена планетным системам Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.

Футбол России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».

Общество Лицензирование деятельности с использованием источников ионизирующего излучения 2012 г. Лицензию на деятельность с использованием источников ионизирующего излучения (ИИИ) выдает Роспотребнадзор.

Политика В ЛНР открыли новые пункты приема документов на гражданство РФ Ведомство отмечает, что благодаря слаженной работе МВД ЛНР и администрациям городов республики удалось открыть дополнительные пункты приема документов на получение российского гражданства.

Происшествия КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.

Наука Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.

Происшествия Катер врезался в опору моста в Петербурге Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.