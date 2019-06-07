Футбол
Сборная России провела тренировку в Саранске в полном составеSportbox.RU 05:05
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Саранск, Мордовия Арена
Сборная России накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Сан-Марино провела в Саранске тренировку в полном составе. Все игроки здоровы и готовятся к матчу. Напомним, команда Станислава Черчесова прибыла в столицу Мордовии в четверг вечером.
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