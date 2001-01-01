Футбол

Сборная России провела предыгровую тренировку в БельгииМатч ТВ 07:25

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Российская сборная провела предыгровую тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Как сообщает наш корреспондент Егор Кузнец, футболисты занимались в полном составе. Напомним, что встреча Бельгия — Россия состоится 21 марта.
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