Футбол
Сборная России провела предыгровую тренировку в БельгииМатч ТВ вчера в 07:25
Российская сборная провела предыгровую тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Как сообщает наш корреспондент Егор Кузнец, футболисты занимались в полном составе. Напомним, что встреча Бельгия — Россия состоится 21 марта.
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Как Россия попадёт на чемпионат Европы 2020: рассматриваем все три сценария
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Сборная Россия по футболу проведет открытую тренировку в Бельгии перед отборочными матчами к ЧЕ-2020
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