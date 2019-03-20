Футбол
Сборная России провела предыгровую тренировку в БельгииМатч ТВ вчера в 07:25
Бельгия
Предварительная расстановка 3‑4‑3
Куртуа
Алдервейрелд
Боята
Вертонген
Шадли
Дендонкер
Тилеманс
Карраско
Азар
Мертенс
Азар
Лунев
Фернандес
Семенов
Джикия
Кудряшов
Жирков
Ионов
Кузяев
Ахметов
Черышев
Дзюба
Россия
Предварительная расстановка 5‑4‑1
Российская сборная провела предыгровую тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Как сообщает наш корреспондент Егор Кузнец, футболисты занимались в полном составе. Напомним, что встреча Бельгия — Россия состоится 21 марта.
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