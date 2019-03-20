Футбол

Сборная России начинает квалификацию матчем с бельгийцамиКоммерсантъ 18:21

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Сборная России начинает квалификацию матчем с бельгийцами Стартующий сегодня отборочный цикл чемпионата Европы 2020 года сборная России открывает гостевым матчем с самым опасным соперником в группе.
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