Футбол
Сборная России провела контрольный матч с «Чертаново»На Варшавке. Чертаново Северное 04:57
Лучшие футболисты страны выступили против районной команды «Чертаново» в контрольном матче перед Евро-2020. Главный тренер Станислав Черчесов выбрал для тренировки сборной России самую результативную команду Футбольной национальной лиги: 65 голов за сезон.
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«Мы играли против пятой команды мира». Сборная России провела контрольный матч с «Чертаново»
Еженедельник Футболвчера в 16:59
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