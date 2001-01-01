Сборная России провела часовую тренировку перед матчем с КазахстаномБомбардир.ру 08:58

Сборная России продолжает подготовку к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана. Сегодня, 23 марта, национальная команда провела тренировку на стадионе «Астана-Арена» длительностью около часа.

Сборная России провела часовую тренировку перед матчем с Казахстаном

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