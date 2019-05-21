ЧМ по хоккею

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккеюRT на русском 16:28

Швеция
Россия
4 – 7
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Габриэль Ландеског
8'
21'
Артём Анисимов
25'
Евгений Дадонов
29'
Александр Овечкин
35'
Кирилл Капризов
38'
Михаил Григоренко
38'
Евгений Малкин
Уильям Нюландер
53'
53'
Дмитрий Орлов
Оливер Экман-Ларссон
57'
Джон Клингберг
59'
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Сборная России стала лидером группы В чемпионата мира, одержав победу во всех семи встречах. Команда Швеции пробилась в плей-офф с третьей строчки. Ранее сообщалось, что сборная Канады обыграла США в заключительном матче группового этапа ЧМ.
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