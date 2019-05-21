Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккеюRT на русском 16:28

Сборная России стала лидером группы В чемпионата мира, одержав победу во всех семи встречах. Команда Швеции пробилась в плей-офф с третьей строчки. Ранее сообщалось, что сборная Канады обыграла США в заключительном матче группового этапа ЧМ.

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

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