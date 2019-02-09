Сборная России проиграла команде Швеции в матче ЕвротураГазета.Ru 11:49

Сборная России уступила команде Швеции в матче шведского этапа Евротура, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев турнира. В составе победителей отличились Микаэль Линдквист, Эмиль Ларссон, Исак Лундестрем и Фредрик Хендемарк.

Авто Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка 4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.

Происшествия На Сахалине загорелся торговый центр В управлении МЧС по Сахалинской области проинформировали о пожаре в торговом центре в городе Оха. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.

Экономика Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.

Общество Снегопад оставил без света более 50 тыс. жителей штата Вашингтон Сильный снегопад и буря привели к повреждению линий электропередачи, оставив без света и тепла более 50 тыс. потребителей в штате Вашингтон.

Гаджеты Елена Малышева высмеяла список «радиоактивных» телефонов Известная телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла список «радиоактивных» телефонов, опасных для жизни.

Происшествия Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

Общество Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.

Шоу-бизнес Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве Экс-участница Comedy Woman актриса Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве, послужившую поводом для острой критики, заявив, что считала его "вымышленным персонажем".

Музыка Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.

Происшествия Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.

Общество Степной суслик помог археологам найти древний клад Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.

Наука Ученые выяснили, как продлить молодость Геронтологи пришли к выводу, что скорость старения организма лишь на 20% зависит от генетики.

Здоровье Диетологи дали рекомендации по отказу от сладкого Диетологи разработали рекомендации, которые могут помочь отказаться от сладкого и сбросить вес.

Экономика Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.

Авто АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.

Происшествия В Париже «желтые жилеты» столкнулись с полицией По сообщению радиостанции France Info, в Париже произошли первые участников протестного движения «желтые жилеты» с силами правопорядка.

Армия и оружие На Украине заявили об использовании лазерного оружия в Донбассе Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.

Происшествия Радикалы обстреляли из салютов дом Авакова в Киеве В Киеве радикалы обстреляли из салютных установок дом министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Космос «Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.

Музыка На итальянском музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").

Транспорт Российских водителей ждут новые штрафы с 1 марта Российских водителей с 1 марта ждут новые штрафы, связанные с выездом на «вафельную» разметку, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Ура.ру».