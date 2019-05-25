ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккеюРоссийская газета 11:32
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
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Сборная России по хоккею не смогла пробиться в финал чемпионата мира. В Братиславе команда Ильи Воробьева уступила Финляндии 0:1 и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в поединке Чехия - Канада. Российской сборной с первых же минут пришлось очень тяжело.
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