Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020Lenta.ru 17:44

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На 14-й минуте бельгийцев вывел вперед Юри Тилеманс.
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