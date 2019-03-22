Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020Lenta.ru 17:44

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На 14-й минуте бельгийцев вывел вперед Юри Тилеманс.

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

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