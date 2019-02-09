Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в матче Шведских хоккейных игрRT на русском 11:53

Швеция
Россия
4 – 2
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Бейер
Групповой этап, сегодня
41'
Анатолий Никонцев
51'
Илья Михеев
Исак Лундестрем
53'
Фредрик Хендемарк
60'
Информация о матче: LiveResult.Ru, Интерфакс
Россия
Чехия
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Сборная России потерпела поражение от национальной команды Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр. Встреча, прошедшая в Стокгольме, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
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