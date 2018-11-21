Футбол

Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций
Газета.Ru
18:47

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Сборная России по футболу уступила команде Швеции в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, сообщает ТАСС. Встреча прошла на шведском стадионе "Френдс Арена" и завершилась победой местной команды со счетом 2:0.
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