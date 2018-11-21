Футбол

Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций
РИА Новости
вчера в 18:11

Швеция — Россия
2 – 0
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Френдс Арена»
Виктор Линделеф
41′
43′
Георгий Джикия
46′
Дмитрий Полоз
Руслан Камболов
69′
Алексей Ионов
Антон Заболотный
Мартин Ольссон
Исаак Телин
70′
Маркус Берг
72′
77′
Александр Ерохин
Ари
Виктор Классон
Густав Свенссон
80′
Кристоффер Ульссон
Йон Гвидетти
89′
Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Швеции в матче Лиги наций и не смогла сохранить первое место по итогам группового этапа.
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