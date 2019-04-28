Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккеюГазета.Ru вчера в 16:39

Если бы мы играли в финале с Канадой, нам было бы легче. Но наша сборная играла неплохо. В финале и российская команда, и шведская играли достойно. Мы проиграли только в овертайме, показали достойную игру. Это можно назвать успехом для нашей команды, так как мы 10 лет не играли в финале.

Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:4 в овертайме. В составе победителей голы оформили Лукас Раймонд и Симон Хольмстрем.

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

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