Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккеюГазета.Ru 16:39

Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:4 в овертайме. В составе победителей голы оформили Лукас Раймонд и Симон Хольмстрем.

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

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