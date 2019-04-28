Хоккей
Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккеюГазета.Ru 16:39
Швеция—
Россия
1 маяв 09:00
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап
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Сборная России проиграла Швеции в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, сообщает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:4 в овертайме. В составе победителей голы оформили Лукас Раймонд и Симон Хольмстрем.
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