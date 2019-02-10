Футбол
Сборная России проиграла Испании на чемпионате Европы по регбиSport24.ru 08:34
Сборная России проиграла команде Испании со счетом 14:16 на чемпионате Европы по регби. Россияне вели со счетом 14:7 к половине игры, но не смогли набрать очков во второй половине и уступили.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество
Борт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей
Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»
В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром
По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
Причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является изменение климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, сообщил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита
На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Футбол
Головин получил травму в матче за «Монако»
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 10:12
Музыка
Украину на Евровидении может представить россиянка
Обновлено в 12:31
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек
Обновлено в 12:36
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Общество
На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге.
Обновлено в 02:08
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В центре Самары потушили пожар в офисном здании
Пожар в четырехэтажном здании офисного центра в Самаре ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 13:46
Общество
Рекламную кампанию Reebok признали запрещенным приемом
Обновлено 08 февраля в 08:43
Армия и оружие
Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад
В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад.
Обновлено в 14:38
Политика
Трамп рассказал, как он много работает
Президент США Дональд Трамп ответил на публикации СМИ о том, что он много отдыхает, используя в своём графике предлог «работы с документами».
Обновлено в 14:38
Спорт
Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy
Обновлено в 13:49
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России корпоративных автомобилей
Составлен рейтинг самых популярных корпоративных моделей на автомобильном рынке в России в 2018 году.
Обновлено в 06:34
Футбол
«Манчестер Сити» подчеркнул разницу
Обновлено в 14:18
Общество
«Победа» отказалась от введения платных бумажных стаканчиков
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.
Обновлено в 04:21
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор впервые влюбляется
«Союзмультфильм» опубликовал новый эпизод «Простоквашино». Серия получила название «Вишневая феерия». В ней Дядя Фёдор впервые влюбляется.
Обновлено в 10:29
Происшествия
«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии
Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Кино
«Фаворитка» получила премию BAFTA как лучший британский фильм
Картина "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса стала лучшим британским фильмом по версии премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Обновлено в 14:43