Футбол

Сборная России проиграла Испании на чемпионате Европы по регбиSport24.ru 08:34

Сборная России проиграла команде Испании со счетом 14:16 на чемпионате Европы по регби. Россияне вели со счетом 14:7 к половине игры, но не смогли набрать очков во второй половине и уступили.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вице-капитан сборной России по регби: мы сами отдали победу испанцам

РИА Новости14:35

Сборная России уступила Испании в первом матче на чемпионате Европы по регби

Чемпионат09:50

Сборная России уступила Испании на старте чемпионата Европы по регби

Спорт-Экспресс09:32

Сборная России проиграла испанцам в первом матче на чемпионате Европы по регби

ТАСС09:24

Сборная России проиграла Испании на чемпионате Европы по регби

Sport24.ru08:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

Борт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей

Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром

По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
Общество

В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле

Причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является изменение климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, сообщил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Футбол

Головин получил травму в матче за «Монако»

Обновлено в 10:40
Происшествия

В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок

Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Появилось видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене

В Сети появилась видеозапись ракетной атаки на советский средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена.
Обновлено в 10:12
Музыка

Украину на Евровидении может представить россиянка

Обновлено в 12:31
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Обновлено в 12:38
Происшествия

В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек

Обновлено в 12:36
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Обновлено в 09:00
Общество

На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера

Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге.
Обновлено в 02:08
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В центре Самары потушили пожар в офисном здании

Пожар в четырехэтажном здании офисного центра в Самаре ликвидирован на площади 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 13:46
Общество

Жители башкирского Сибая записали обращение к Владимиру Путину

Обновлено в 12:30
Общество

Рекламную кампанию Reebok признали запрещенным приемом

Обновлено 08 февраля в 08:43
Армия и оружие

Пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

В Краматорске пьяные украинские военные обстреляли свой же склад.
Обновлено в 14:38
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Политика

Трамп рассказал, как он много работает

Президент США Дональд Трамп ответил на публикации СМИ о том, что он много отдыхает, используя в своём графике предлог «работы с документами».
Обновлено в 14:38
Спорт

Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy

Обновлено в 13:49
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России корпоративных автомобилей

Составлен рейтинг самых популярных корпоративных моделей на автомобильном рынке в России в 2018 году.
Обновлено в 06:34
Футбол

«Манчестер Сити» подчеркнул разницу

Обновлено в 14:18
Общество

«Победа» отказалась от введения платных бумажных стаканчиков

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.
Обновлено в 04:21
Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор впервые влюбляется

«Союзмультфильм» опубликовал новый эпизод «Простоквашино». Серия получила название «Вишневая феерия». В ней Дядя Фёдор впервые влюбляется.
Обновлено в 10:29
Происшествия

«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии

Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Кино

«Фаворитка» получила премию BAFTA как лучший британский фильм

Картина "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса стала лучшим британским фильмом по версии премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Обновлено в 14:43
Главное