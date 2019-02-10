Сборная России проиграла Испании на чемпионате Европы по регбиSport24.ru вчера в 08:34

Сборная России проиграла команде Испании со счетом 14:16 на чемпионате Европы по регби. Россияне вели со счетом 14:7 к половине игры, но не смогли набрать очков во второй половине и уступили.

Сборная России проиграла Испании на чемпионате Европы по регби

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