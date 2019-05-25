Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккеюРБК 11:26

Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. Для сборной России это поражение стало первым в девяти матчах турнира.

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

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