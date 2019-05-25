ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккеюРБК 11:26
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
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Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Встреча проходила в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. Для сборной России это поражение стало первым в девяти матчах турнира.
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