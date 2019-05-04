Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе ЕвротураРИА Новости 10:20

Чехия
Швеция
сегодня
в 12:30
Хоккей, Хоккейные игры Карлсон
Групповой этап
Россия
1 – 3
Финляндия
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У россиян отличился Александр Овечкин (60). В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6. Сборные России и Финляндии, набрав по 19 очков, делят первое место в общем зачете Евротура.
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