Футбол

Сборная России сыграет с Казахстаном в КалининградеНева Спорт 11:26

Ранее команда Станислава Черчесова уже встречалась с Казахстаном в Астане, победив со счетом 4:-0. Перед поединком второго круга 6 сентября россияне сыграют с командой Шотландии. Эта встреча пройдет на арене «Хэмпден Парк» в Глазго. Ближайшие же игры россияне сыграют с Сан-Марино и с Кипром.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Матч квалификации Евро-2020 Россия — Казахстан состоится в Калининграде

Чемпионат11:11

Матч Россия — Казахстан пройдет в Калининграде

Матч ТВ11:18

Сборная России определилась с местом проведения матча против Казахстана

Sport24.ru11:11

Сборная России сыграет с командой Казахстана в Калининграде

Советский спорт11:23

Отборочный матч Евро между Россией и Казахстаном пройдет в Калининграде

РИА Новости11:07

Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде в отборочном турнире к ЧЕ-2020

Спорт-Экспресс11:06

Большой футбол: в Саранске ищут добровольцев на матч Россия - Сан-Марино

МордовМедиа00:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Технологии

Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone

Обновлено в 03:35
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Магазин «Плеер.ру» возобновил работу

Магазин техники "Плеер.ру" возобновил работу после нарушения законодательства РФ о применении онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники).
Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Обновлено в 09:46
Происшествия

Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Обвинение просит приговорить футболиста Александра Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:18
Происшествия

«Сел с огоньком»: сотрудники Шереметьево смеялись над горящим «суперджетом»

Обновлено в 09:53
Авто

Начались продажи первого электрического кроссовера Mercedes-Benz

Обновлено в 08:17
Происшествия

Названы виновные в авиакатастрофе в Шереметьево

Обнародованы первые результаты расследования трагической авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек.
Обновлено в 09:42
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево

В Шереметьево Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ, которым поручено расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета.
Обновлено в 04:18
Энергетика

Reuters: Россия продолжает отгружать загрязненную нефть

В российском морском торговом порту Усть-Луга продолжают грузить загрязненную нефть на танкеры, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 08:20
Политика

Трамп заявил о нежелании США терять миллиарды на торговле с Китаем

Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Политика

Из учебников по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме

"С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны", — заявили в ведомстве.
Обновлено в 07:31
Наука

В Египте нашли 4500-летнее захоронение рядом с пирамидами Гизы

Министерство древностей Египта объявило об обнаружении 4500-летнего кладбища около пирамид Гизы на окраине Каира.
Обновлено 04 мая в 22:19
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять SSJ-100

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона.
Обновлено в 08:56
Политика

Помпео: США обеспокоены действиями Китая в Арктике

Обновлено в 09:44
Политика

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 09:31
Происшествия

Грузовик с туристами упал с обрыва на Украине

Грузовик, перевозивший туристов, перевернулся и упал в реку на Западной Украине. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Обновлено в 09:22
Политика

РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков

Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Происшествия

Посольство США в России подтвердило гибель в Шереметьево американца

В понедельник посольство США в России подтвердило «Комсомольской правде» факт гибели в Шереметьево американского гражданина.
Обновлено в 10:29
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России более 1,6 тыс. седанов S-Class

Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное