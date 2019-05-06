Сборная России сыграет с Казахстаном в КалининградеНева Спорт 11:26

Ранее команда Станислава Черчесова уже встречалась с Казахстаном в Астане, победив со счетом 4:-0. Перед поединком второго круга 6 сентября россияне сыграют с командой Шотландии. Эта встреча пройдет на арене «Хэмпден Парк» в Глазго. Ближайшие же игры россияне сыграют с Сан-Марино и с Кипром.

Сборная России сыграет с Казахстаном в Калининграде

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