Футбол

Сборная России прилетела в Нижний Новгород на матч с командой КипраPro Город НН 15:51

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Игра 11 июня Национальная сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород. Самолет с командой прибыл в международный аэропорт Стригино из Саранска, где футболисты одержали победу над Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная России прилетела в Нижний Новгород на матч с командой Кипра

РИА Новости11:35

Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород, где проведёт матч с командой Кипра

RT на русском11:46

В Нижнем Новгороде приземлился борт с игроками сборной России по футболу

КП - Нижний Новгород11:43

Пикет в поддержку Голунова и модный Черчесов. Фото приезда сборной в Н. Новгород

Чемпионат14:27

Сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород

Newsroom2411:29

Сборная России по футболу прибыла в Нижний Новгород

Открытый Нижний12:27

Сборная России по футболу приземлилась в международном аэропорту Стригино

ГТРК Нижний Новгород12:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:14, Ашберн
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Космос

В подмосковном Щелково откроется производство космических аппаратов

Сборочное производство космических аппаратов появится в Московской области в Щелковском городском округе.
Обновлено 07 июня в 10:30
Происшествия

Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован

Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.
Обновлено в 15:09
Технологии

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Автоспорт

Феттель случайно назвал Хэмилтона красивым

Феттель, описывая работу соперника на автодроме в Монреале, хотел использовать слово "искусный" (handy — англ.), но вместо этого назвал британца красивым (handsome — англ.).
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Политика

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзитпол

Как передавало ИА REGNUM, 9 июня 2019 г. в Казахстане прошли президентские выборы. Явка по итогам голосования составила более 75%.
Обновлено в 15:49
Политика

Кадыров раскритиковал СМИ за излишнее внимание к Голунову

Обновлено в 14:53
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Виктор Литвинов публично извинился перед Татьяной Мусульбес

Обновлено в 16:00
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Спорт

Во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР

Во время церемонии вручения медалей российским гимнасткам Дарьи Турбниковой и Арине Авериной медлаей в рамках этапа Гран-при включили гимн СССР, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:36
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Общество

Половина площадок фестиваля «Времена и эпохи» посвящена истории России

Половина площадок, представленных на фестивале «Времена и эпохи», проходящем в столице, посвящена истории России.
Обновлено в 14:36
Спорт

Сборная России обыграла итальянцев в волейбольной Лиге наций

Обновлено в 12:26
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Обновлено в 13:24
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша четырехэтажного здания

Кровля четырехэтажного здания загорелась в Ростове-на-Дону, площадь возгорания достигает 300 кв. м, сообщили журналистам в воскресенье в региональном главке МЧС.
Обновлено в 11:09
Культура

Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль»

Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бил беременную жену

В студии программы НТВ «Звезды сошлись» появилась законная супруга Бари Алибасова — младшего.
Обновлено вчера в 16:25
Гаджеты

Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса

Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков.
Обновлено в 14:55
Единоборства

Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде

12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Футбол

Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы

Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

Материнские будни: Никифорова с дочкой провела каникулы в Крыму

Актриса из русско-турецкого сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова вместе с 3-летней дочкой Аней провела каникулы в Крыму.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Люди погибли при крушении самолёта в Португалии

Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Трое сталкеров задержаны в Чернобыльской зоне

Обновлено в 13:17
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

Обновлено в 13:14
Происшествия

Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове

В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное