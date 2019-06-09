Сборная России прилетела в Нижний Новгород на матч с командой КипраPro Город НН 15:51

Игра 11 июня Национальная сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород. Самолет с командой прибыл в международный аэропорт Стригино из Саранска, где футболисты одержали победу над Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.

Сборная России прилетела в Нижний Новгород на матч с командой Кипра

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