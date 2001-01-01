Футбол
Сборная России прилетела в Нижний НовгородSportbox.RU вчера в 11:23
Футболисты и тренерский штаб сборной России прилетели в Нижний Новогород на отборочный матч Евро-2020 против команды Кипра. Матч между Россией и Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.
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Сборная России по футболу приземлилась в международном аэропорту Стригино
ГТРК Нижний Новгородвчера в 12:24
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
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Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
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Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
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Политика
МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств
Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.
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Происшествия
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В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Тегеран не запрашивал у Москвы С-400, заявили в МИД Ирана
Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у России поставку российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Сахалинские рыбаки нашли в море тело бывшего мэра Шахтерска
Рыбаки на Сахалине обнаружили в море тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова. Инцидент произошел в районе бухты Тихая.
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Транспорт
Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту
Назарян уточнил, первые два поезда будут следовать по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.
Обновлено в 02:48
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ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
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В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
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В Кировском районе Петербурга насмерть сбили пешехода
В Кировском районе Санкт-Петербурга, около половины первого ночи 10 июня, на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева, Ниссан Алмера насмерть сбил человека.
Обновлено вчера в 19:30
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На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
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Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Гончаренко рассказал, сколько новичков нужно ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов он хотел бы видеть в команде в летнее трансферное окно.
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Показана эволюция решетки радиатора BMW за 35 лет
Журналисты зарубежного издания Road & Track решили сравнить, как изменился размер радиаторной решетки автомобилей BMW, взяв BMW 3-Series (E30), который появился в 1980 году и современный BMW X7, дебютировавший в этом году.
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Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
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Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
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Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
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Отечественный режиссер Валерия Гай Германика снова беременна и ожидает появления на свет третьего ребенка.
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Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Здоровье
Определена новая причина преждевременной смерти молодых людей
Причиной многих преждевременных смертей молодых людей от сердечно-сосудистых заболеваний является недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей.
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В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений в Балтийском море
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