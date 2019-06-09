Футбол

Сборная России прилетела в Нижний НовгородSportbox.RU вчера в 11:23

Россия — Кипр
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Футболисты и тренерский штаб сборной России прилетели в Нижний Новогород на отборочный матч Евро-2020 против команды Кипра. Матч между Россией и Кипром пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.
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