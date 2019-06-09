Футбол

Сборная России по футболу прибыла в Нижний НовгородОткрытый Нижний 12:27

Россия — Кипр
11 июня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Рейс с российской сборной прибыл в аэропорт "Стригино" из Саранска 9 июня. Здесь накануне команда одержала победу над сборной Сан-Марино с рекордным для себя счётом 9:0.В аэропорту футболистов встречали болельщики. Сборная Кипра прилетит в Нижний Новгород также вечером 9 июня.
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Сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород

Newsroom2411:29
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