Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан на отборочный матч Евро-2020Матч ТВ вчера в 17:34
Сборная России прилетела из Брюсселя в Казахстан для участия в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Встреча России и Казахстана состоится 24 марта на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 (мск).
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Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
64-летний Брюс Уиллис и его 40-летняя жена поженились во второй раз
19 марта звезда фильмов «Крепкий орешек» отметил свое 64-летие, а буквально спустя 2 дня Уиллис и его 40-летняя жена решили еще раз признаться друг другу в любви по случаю своей оловянной свадьбы.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Мединский ответил на предложение Шнурова разогнать Минкульт
Шнуров, который входит в общественный совет при думском комитете по культуре, выступил с предложением разогнать министерство на парламентских слушаниях по концепции закона "О культуре".
Обновлено в 08:29
Спорт
Коляда стал шестым на чемпионате мира, Чен победил с мировым рекордом
Чен в произвольной программе набрал 216,02 балла, в итоге получил 323,42 балла и обновил два мировых рекорда.
Обновлено в 08:35
Культура
Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в Севастополе
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Во ФСИН рассказали о дне рождения Улюкаева в колонии
Обновлено в 09:41
Футбол
Болельщик «Спартака» устроил перепалку с Бариновым на борту самолета
Известный под ником «Угодник» болельщик футбольного клуба «Спартак» устроил перепалку с полузащитником сборной России Дмитрием Бариновым в самолете, летящем в Астану.
Обновлено в 09:00
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Общество
В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта
Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено в 10:15
Общество
Беглов передал жалобы из соцсетей главе Калининского района
Обновлено в 09:06
Футбол
Жиго полностью отыграл двусторонку на тренировке «Спартака»
Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, который полностью восстановился после серьезной травмы колена.
Обновлено в 08:42
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
По информации американских СМИ, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком
Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Врио губернатора Андрей Чибис прибыл в Мурманск
Напомним, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта, когда Марина Ковтун официально заявила о своей отставке.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
Политика
Медведчук объяснил, как фальсифицируют итоги выборов на Украине
Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проходящая предвыборная кампания на Украине является самой фальсифицированной в истории государства.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Участковый уполномоченный полиции Динар Саматов, погибший в пятницу утром в Нижнекамске от рук напавшего с ножом неизвестного, не раз поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач, сообщает МВД по Татарстану.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Митинг КПРФ в Москве завершился без происшествий
Митинг КПРФ в Москве на проспекте Академика Сахарова завершился без происшествий.
Обновлено в 08:45
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что риторика Соединённых Штатов в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено в 06:06
Культура
Музеи США просят Россию о сотрудничестве
Американские музеи постоянно просят о сотрудничестве с Россией, однако законодательство не позволяет этого сделать.
Обновлено в 09:47
Спорт
В Холменколлене стартовала женская гонка преследования
На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене дан старт женского пасьюта – предпоследней гонке сезона в Кубке мира.
Обновлено в 10:00
Единоборства
Три бойца команды Фёдора Емельяненко одержали победы в Bellator 218
Анатолий Токов в среднем весе одержал свою 28-ю победу в ММА над американцем Джеральдом Харрисом.
Обновлено в 04:19