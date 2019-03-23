Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан на отборочный матч Евро-2020Матч ТВ вчера в 17:34
Сборная России прилетела из Брюсселя в Казахстан для участия в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Встреча России и Казахстана состоится 24 марта на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 (мск).
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Политика
Матвиенко назвала оптимальную форму правления для России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что самой подходящей формой правления для России является президентская республика, однако допустила возможность изменения полномочий различных ветвей власти в Конституции.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Ницце при разгоне «желтых жилетов» пострадал человек, сообщили СМИ
По меньшей мере один человек пострадал при разгоне несанкционированной акции протеста "желтых жилетов" во французской Ницце, передаёт телеканал France3.
Обновлено в 08:03
Политика
Доклад по итогам расследования Мюллера передали главе минюста США
Доклад об итогах расследования дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские президентские выборы, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Участковый уполномоченный полиции Динар Саматов, погибший в пятницу утром в Нижнекамске от рук напавшего с ножом неизвестного, не раз поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач, сообщает МВД по Татарстану.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Сегодня на Троекуровском кладбище похоронят Юлию Началову
Обновлено 21 марта в 02:36
Здоровье
Может ли суд запретить ходить в детсад ребенку, если у него нет прививки
Довольно редкое дело было рассмотрено в Верхней Салде: группа родителей, чьи малыши посещают местный детский сад, подала иск в суд на родителей ребенка, которые наотрез отказались прививать его от туберкулеза.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Мать Собчак рассказала об отношениях с Виторганом после развода дочери
Мать российской телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова рассказала о ее отношениях с супругом дочери Максимом Виторганом после того, как они решили расстаться.
Обновлено в 03:34
Политика
Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд
Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Певицу Глюкозу смутили вопросы поклонников о сексе
Обновлено в 08:35
Единоборства
Даррен Тилл: «Вернусь в октагон совершенно другим животным»
Боец UFC Даррен Тилл прокомментировал поражение от Хорхе Масвидаля.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Более 70 детей госпитализировали из-за кишечной инфекции в Дагестане
В Дагестане с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 86 человек, в том числе 72 ребенка.
Обновлено в 08:26
Спорт
Медведева рассказала о «приемных родителях» в Канаде
Обновлено в 03:21
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта: наберитесь терпения
На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп: США следует признать Голанские высоты частью Израиля
Президент Дональд Трамп заявил, что США должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено 21 марта в 13:20
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Политика
Астану официально переименовали в Нур-Султан
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Политика
Националисты проводят митинг в центре Киеве
Обновлено в 08:23
Политика
Андрей Чибис назвал «кайфовые» вопросы Мурманской области
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис впервые выступил перед журналистами в Мурманске и обозначил главные вопросы, с которыми ему придется столкнуться на посту главы региона.
Обновлено в 05:47
Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Обновлено в 03:53
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании
Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.
Обновлено в 07:24
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19