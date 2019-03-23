Сборная России прилетела в Казахстан на отборочный матч Евро-2020Матч ТВ вчера в 17:34

Сборная России прилетела из Брюсселя в Казахстан для участия в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Встреча России и Казахстана состоится 24 марта на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 (мск).

Сборная России прилетела в Казахстан на отборочный матч Евро-2020

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