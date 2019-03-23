Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020Sports.ru вчера в 18:23

Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020. Игра Казахстан – Россия пройдет в Астане 24 марта. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020

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