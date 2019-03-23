Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020Sports.ru вчера в 18:23
Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020. Игра Казахстан – Россия пройдет в Астане 24 марта. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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Происшествия
Машиниста, спасшего привязанного к рельсам пса, наградят
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 июня подготовить концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
На юго-востоке Москвы перевернулся автомобиль
Автомобиль наехал на препятствие и перевернулся на Тополёвой аллее на юго-востоке Москвы, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Холтби отказался от встречи с Трампом в Белом доме
Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом по случаю победы команды в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.
Обновлено в 01:58
Политика
Рейтинг одобрения Путина достиг максимума за полгода
Более 65% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина на посту главы государства.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил «Автомобилист» и прошел в финал конференции
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Культура
Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт в России
Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Штаты объявили о полной победе над ИГ в Сирии
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс объявила, что территория Сирийской Арабской Республики полностью зачищена от боевиков ИГ (запрещена в России).
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины
Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:14
Политика
Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобили
Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.
Обновлено 21 марта в 09:47
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
ЦИК отказал в передаче депутатского мандата Павлу Грудинину
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено 21 марта в 05:59
Наука
Ученые: Апельсиновый сок снижает риск инсульта на 24%
Ученые из Нидерландов отмечают, что при ежедневном употреблении данных напитков наблюдалось значительное снижение риска инсульта.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США.
Обновлено вчера в 18:56
Армия и оружие
Россия снова завалила проект Ил-112В
Создание легкого военно-транспортного самолета Ил-112В продолжится, несмотря на многолетние задержки программы и переносы сроков первого полета, сообщил «Интерфакс» информированный источник.
Обновлено вчера в 12:36
Баскетбол
«Хьюстон» обыграл «Сан-Антонио» в НБА
Обновлено в 00:33
Происшествия
Более 30 человек заблокированы на канатной дороге в Шерегеше
Во время подъема сломалась канатная дорога, и туристы оказались заблокированными. Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра.
Обновлено в 01:01
Происшествия
СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД
Обновлено вчера в 22:29
Политика
В СБУ прокомментировали визит Медведчука и Бойко в Россию
«Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки даст правовую оценку визиту граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», — говорится в заявлении СБУ в Facebook.
Обновлено вчера в 13:19
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
Обновлено в 02:12
Происшествия
Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки
В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено вчера в 13:06
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено вчера в 09:24