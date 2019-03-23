Футбол
Сборная России прилетела в Казахстан на матч квалификации Евро-2020Sports.ru 18:23
Футболисты сборной России прилетели в Казахстан, где проведут матч квалификации Евро-2020. Игра Казахстан – Россия пройдет в Астане 24 марта. Начало – в 17:00 по московскому времени.
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Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Политика
Генсек Совета Европы призвал сохранить членство России в организации
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Первый полет прототипа скоростного вертолета сняли на видео в США
На полигоне Уэст-Палм-Бич в штате Флорида начались летные испытания высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для немецкого журнала
Ставшая самой молодой миллиардершей в мире 21-летняя Кайли Дженнер приняла участие в эффектной и откровенной фотосессии для апрельского номера журнала Interview Germany.
Обновлено в 05:55
Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
Португалия и Украина сыграли вничью
Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.
Обновлено в 17:33
Общество
Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников
Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Спорт
Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый
В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка.
Обновлено в 13:04
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия
На юго-западе Москвы вспыхнул крупный пожар на складе
В Москве на Проспекте 60-летия Октября возник пожар на складе, общая площадь которого составляет 1000 квадратных метров.
Обновлено в 18:49
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Баскетбол
«Химки» проиграли «Маккаби» в матче Евролиги
Обновлено в 15:58
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Политика
Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС
Обновлено в 17:23
Политика
Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами
США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19