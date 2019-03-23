Сборная России прилетела в КазахстанЕвро-футбол.ру вчера в 19:03

Сборная России прилетела в Казахстан, где в воскресенье сыграет матч второго тура отборочного цикла к чемпионату Европы. В субботу команда Станислава Черчесова проведёт предматчевую тренировку.

Политика Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».

Происшествия У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

Армия и оружие Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7% Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.

Экономика Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

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Шоу-бизнес Анна Семенович ложится на обследование из-за Началовой Певец Николай Басков на телеканале "Россия 1" в передаче Андрея Малахова, посвященной Юлии Началовой, призвал поклонников тщательно следить за своим здоровьем.

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Общество Ученые рассказали, как защитить ребенка от опасной аллергии По словам неонатолога и нутрициолога, доктора Фрэнка Грира из Висконсинского университета в Мадисоне, текущие рекомендации педиатров опровергают предыдущие, согласно которым родителям советовали избегать аллергенных продуктов в рационе детей минимум до года, а то и двух лет.

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Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.

Спорт Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Политика Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.

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Здоровье «Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.

Спорт РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020 Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании.

Армия и оружие National Interest сравнил Су-57 и F-35 Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Спорт IBU назвал Павлову лучшим новичком сезона Российская биатлонистка Евгения Павлова признана Международным союзом биатлонистов (IBU) лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.