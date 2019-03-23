Футбол
Сборная России прилетела в КазахстанЕвро-футбол.ру вчера в 19:03
Сборная России прилетела в Казахстан, где в воскресенье сыграет матч второго тура отборочного цикла к чемпионату Европы. В субботу команда Станислава Черчесова проведёт предматчевую тренировку.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Политика
Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Происшествия
У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Музыка
Мединский предрек победу Лазарева на «Евровидении»
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7%
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.
Обновлено в 05:00
Экономика
Минсельхоз определил цены на зерно при интервенциях
Определить на период с 1 июля 2019 года и по 30 июня 2020 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, при достижении которых в 2019–2020 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2019 года, — говорится в приказе министерства.
Обновлено в 10:25
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Политика
Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком
Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Анна Семенович ложится на обследование из-за Началовой
Певец Николай Басков на телеканале "Россия 1" в передаче Андрея Малахова, посвященной Юлии Началовой, призвал поклонников тщательно следить за своим здоровьем.
Обновлено в 11:06
Культура
В Москве пройдёт «Ночь театров — 2019»
В этом году основной площадкой «Ночи театров» станет Манеж. В ночь с 23 на 24 марта театры-участники продлят время работы.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Российские крейсеры включили в список самых смертоносных в мире
В США российские крейсеры "Петр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" включили в список самых смертоносных кораблей на планете.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Ученые рассказали, как защитить ребенка от опасной аллергии
По словам неонатолога и нутрициолога, доктора Фрэнка Грира из Висконсинского университета в Мадисоне, текущие рекомендации педиатров опровергают предыдущие, согласно которым родителям советовали избегать аллергенных продуктов в рационе детей минимум до года, а то и двух лет.
Обновлено в 09:25
Спорт
Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене
Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Китае повредило более 2,8 тысячи жилых домов
По последним данным, в результате происшествия уже погибли 64 человека.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Вышел первый трейлер «Магазина единорогов»
Обновлено в 07:45
Спорт
Нильссон выиграла масс-старт классическим стилем в финале КМ в Квебеке
Шведская лыжница Стина Нильссон одержала победу в масс-старте классическим стилем в финале Кубка мира в Квебеке (Канада).
Обновлено в 09:57
Наука
Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые
Обновлено вчера в 04:45
Культура
Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США
Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Здоровье
«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
Обновлено вчера в 15:12
Спорт
РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020
Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Спорт
IBU назвал Павлову лучшим новичком сезона
Российская биатлонистка Евгения Павлова признана Международным союзом биатлонистов (IBU) лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 09:56
Космос
На Плутоне весна длится с 1990 года
Астрономы рассказывают о том, как начинается весна на других планетах и начинается ли.
Обновлено вчера в 09:27