Футбол

Сборная России прилетела в КазахстанЕвро-футбол.ру вчера в 19:03

Казахстан — Россия
завтра
в 10:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
Сборная России прилетела в Казахстан, где в воскресенье сыграет матч второго тура отборочного цикла к чемпионату Европы. В субботу команда Станислава Черчесова проведёт предматчевую тренировку.
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