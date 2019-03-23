Футбол
Сборная России прилетела в КазахстанЕвро-футбол.ру вчера в 19:03
Сборная России прилетела в Казахстан, где в воскресенье сыграет матч второго тура отборочного цикла к чемпионату Европы. В субботу команда Станислава Черчесова проведёт предматчевую тренировку.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Жасмин купила золотой Bentley Mulsanne за 33,5 млн рублей
Обновлено вчера в 11:17
Политика
СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Меркель и Трамп провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте кабмина ФРГ.
Обновлено вчера в 21:36
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Единоборства
Макгрегор назвал условие для реванша с Алдо
Обновлено в 03:59
Наука
Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма
Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме.
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье
В одной из школ Москвы выявили ротавирус
Пока характер заболевания уточняется медицинскими специалистами.
Обновлено в 02:58
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный
Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.
Обновлено в 04:15
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Эрдоган отправится с визитом в Россию 8 апреля
"Ожидается, что наш президент отправится с визитом в Россию 8 апреля 2019 года", - отмечается в коммюнике.
Обновлено в 05:01
Политика
Британский МИД отказался признать Голаны частью Израиля
Великобритания по-прежнему считает Голанские высоты оккупированной Израилем территорией, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа признать ее израильской, заявил официальный представитель МИД Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:40
Культура
В Уфе пройдёт концерт к 100-летию Республики Башкортостан
Сегодня, 23 марта, отмечается 100-летие со дня образования Республики Башкортостан.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Ленину отчитали за веселое фото с Малаховым с передачи о Началовой
Писательница Лена Ленина подверглась критике после того, как было опубликовано фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где Ленина улыбается вместе с Андреем Малаховым, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 12:45
Наука
Медведи скорчили друг другу рожи
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве
В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 04:03
Авто
Купе Chrysler TC 1990 от Maserati обнаружили на автомобильной свалке
На автомобильной свалке обнаружена уникальная модель купе Chrysler TC 1990, которое выпущено итальянскими специалистами бренда Chrysler TC 1990.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз»
Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.
Обновлено в 05:33
Политика
Аналитик оценил итоги расследования о «российском следе» в выборах США
Аналитик организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал новость про завершение расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера дела о «вмешательстве России» в президентские выборы в 2016 году.
Обновлено в 05:23
Политика
Астану официально переименовали в Нур-Султан
"Переименовать город Астану — столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан — столицу Республики Казахстан", — говорится в документе.
Обновлено в 03:21
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Авто
Эксперты составили ТОП-5 самых интересных концепт-каров 2019 года
Эксперты по итогам исследований составили ТОП-5 концепт-каров 2019 года, заслуживающих наибольшего внимания.
Обновлено в 04:55