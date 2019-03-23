Футбол
Сборная России прилетела в КазахстанСоветский спорт вчера в 19:01
Российская команда прилетела в Казахстан из Брюсселя, где в минувший четверг уступила Бельгии в стартовом матче турнира со счетом 1:3. Добавим, что сборная Казахстана в первой встрече квалификационного раунда одержала крупную победу над командой Шотландии - 3:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом
Обновлено вчера в 01:51
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Госдума объяснила отклонение проекта о стоимости авто для чиновников
В Госдуме представили аргументы, почему нижняя палата парламента при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект, запрещающий закупку автомобилей для чиновников на сумму более 2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:26
Гаджеты
Panasonic создал гаджет для забывчивых людей
Потерпите еще немного – и вам на помощь придет новый симпатичный гаджет Hitokoe, разработанный японской компанией Panasonic и ее инкубатором идей Game Changer Catapult.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Трое мужчин погибли на пожаре в Тайшетском районе
Трое мужчин погибли на пожаре в доме на улице Сибирской в поселке Юрты сегодня, 23 марта, утром.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Англии девушка умерла из-за «удушающего» печенья
Англичанка Бетан Гэскин умерла во время участия в конкурсе с бисквитными печеньями.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Шнуров указал депутатам на отсталость взглядов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал российских депутатов из-за недостаточно широкого понимания культуры.
Обновлено вчера в 21:21
Культура
Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих
Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Замглавы администрации Майкопа задержан при получении взятки
В отношении 39-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).
Обновлено вчера в 13:06
Важное за сутки
Диетологи рассказали о главной опасности свежевыжатых соков
Ученые из американской Академии питания и диетологии рассказали, к чему может привести регулярное потребление свежевыжатого сока.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса
В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн
Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.
Обновлено вчера в 17:19
Общество
За день в Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Обновлено вчера в 12:09
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче
Обновлено вчера в 22:09
Путешествия
Черногория продлила срок безвизового пребывания для россиян
Власти Черногории продлили до 90 дней срок безвизового пребывания российских граждан на территории республики.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено 21 марта в 22:09
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю
Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Обновлено 21 марта в 04:55
Происшествия
На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей
Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено вчера в 11:08
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери
Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено вчера в 07:24
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Обновлено вчера в 18:56