Футбол
Сборная России прилетела в КазахстанСоветский спорт 19:01
Российская команда прилетела в Казахстан из Брюсселя, где в минувший четверг уступила Бельгии в стартовом матче турнира со счетом 1:3. Добавим, что сборная Казахстана в первой встрече квалификационного раунда одержала крупную победу над командой Шотландии - 3:0.
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