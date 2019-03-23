Футбол

Сборная России прилетела в КазахстанСоветский спорт 19:01

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Российская команда прилетела в Казахстан из Брюсселя, где в минувший четверг уступила Бельгии в стартовом матче турнира со счетом 1:3. Добавим, что сборная Казахстана в первой встрече квалификационного раунда одержала крупную победу над командой Шотландии - 3:0.
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