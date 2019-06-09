Футбол
Сборная России приехала в Нижний НовгородГазета.Ru 11:27
Игроки сборной России прибыла в Нижний Новгород, сообщает "Советский спорт". 11 июня отечественная команда сыграет со сборной Кипра в матче отборочного тура чемпионата Европы - 2020. В настоящее время Россия находится на второй строчке турнирной таблицы группы I с шестью очками в активе.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:16, Ашберн
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Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
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Обновлено в 14:55
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У сахалинцев осталось меньше месяца, чтобы купить онлайн-кассы в «Новых технологиях» и получить налоговый вычет
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Обновлено в 17:58
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Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
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Всемирный банк прогнозирует рост экономики России в 2019 году
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Иран представил новую систему ПВО
Обновлено в 18:16
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Маск пообещал сделать пикап Tesla самой дешевой моделью в линейке
«У вас будет возможность купить отличный пикап за 49 000 долларов или еще дешевле», — пообещал Маск, добавив, что новая модель будет одной из самых доступных в линейке.
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