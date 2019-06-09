Футбол

Сборная России приехала в Нижний НовгородГазета.Ru 11:27

Россия — Кипр
11 июня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Нижний Новгород, Стадион «Нижний Новгород»
Игроки сборной России прибыла в Нижний Новгород, сообщает "Советский спорт". 11 июня отечественная команда сыграет со сборной Кипра в матче отборочного тура чемпионата Европы - 2020. В настоящее время Россия находится на второй строчке турнирной таблицы группы I с шестью очками в активе.
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