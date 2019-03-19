Футбол

К Евро-2020 готовы: сборная России по футболу прилетела в БрюссельТК Звезда вчера в 22:36

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Российские футболисты прибыли в Брюссель, где 21 марта им предстоит отборочный матч со сборной Бельгии. Уже завтра сборной России по футболу предстоит сразиться в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года против бронзовых призеров ЧМ-2018 - сборной Бельгии.
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