Сборная России прилетела в Бельгию на матч квалификации Евро-2020Чемпионат вчера в 13:53

Сборная России прибыла в Бельгию, где проведёт с местной национальной командой матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020. Матч Бельгия – Россия состоится в четверг, 21 марта, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная России прилетела в Бельгию на матч квалификации Евро-2020

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